Il PSG torna su Allan! Il Napoli a 60mln potrebbe cederlo, al calciatore garantiti 24mln totali d'ingaggio

Calciomercato Napoli, quella che sarebbe dovuta essere un’operazione invernale, potrebbe pianificarsi in questo periodo. Quale? Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, quella che potrebbe portare il centrocampista brasiliano del Napoli Allan al Paris Saint-Germain:

"Il Psg non si è arreso ed è tornato alla carica per Allan. Il mediano è impegnato col Brasile nella Copa America, ma da laggiù aspetta un segnale da Juan Manuel Gemelli, uno dei suoi procuratori, che sta valutando l’ipotesi Psg. Il Napoli chiede 70 milioni, ma a 60 l’operazione potrebbe chiudersi. Ad Allan, il club parigino garantirebbe uno stipendio di 6 milioni a stagione per i prossimi 4 anni"