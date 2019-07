Affare James, Tuttosport: prestito a 10mln e riscatto non obbligatorio, De Laurentiis ha svelato la strategia per il colombiano

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Aurelio De Laurentiis parla nuovamente, non annuncia JamesRodriguez, ma nemmeno rinuncia a forzare le barricate alzate dal Real Madrid. Lo racconta l’edizione odierna di Tuttosport:

“Il presidente del Napoli svela la strategia del club azzurro per arrivare al talento colombiano secondo le volontà partenopee: prestito al prezzo di 10 milioni di euro e riscatto (non obbligatorio) fissato a 30 milioni. L’affare è stato messo in cottura a fuoco lento ed il Napoli aspetta, con un atteggiamento di grande sicurezza da parte del patron, che il Real si convinca a prestarlo al club azzurro, sempre se non dovessero arrivare offerte migliori, mentre il calciatore ha già raggiunto da tempo l’accordo con il Napoli. Un’operazione che, ascoltando le parole di De Laurentiis, si completerà in maniera naturale, senza la necessità di ulteriori colloqui con il presidente del Real”