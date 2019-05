Gli ultras dell'Inter rispondono ai napoletani: "Ma quante caz**** stai inventando? Eri tu a dire 'Basta, ci state ammazzando' " [FOTO]

Striscione shock quello esibito domenica scorsa allo stadio al San Paolo nella partita tra il Napoli e l'Inter, con gli ultras azzurri che hanno detto la loro su Daniele Belardinelli, il tifoso di Varese defunto dopo gli scontri del 26 dicembre in occasione del match d'andata tra Inter e Napoli, Arriva immediata la risposta dei tifosi nerazzurri questa volta.

Striscione tifosi Inter in risposta agli ultras Napoli

Arriva pronta la risposta degli ultras dell'Inter della Curva Nord dopo lo striscione dei napoletani esposto allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. In giro per la città di Milano sono comparsi due striscioni di risposta: "Ma quante caz**** ti stai inventando? Eri tu a dire: 'Basta, siamo tutti ultras, ci state ammazzando!'"; "Curva A #71#". Il clima non sembra essersi rasserenato dopo gli scontri dello scorso 26 dicembre.

