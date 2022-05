Santacroce: "Cavani ritorna a Napoli? Assolutamente sì, l'ho sentito al telefono e..."

Anche l'ex dofensore del Napoli Fabiano Santacroce si espresso circa un ritorno di Cavani ai microfoni di Tribuna Sport, programma in onda sulla emittente Televomero:

"Cavani al Napoli? Assolutamente sì e lo dico con cognizione di causa. Ho avuto modo di vederlo e vi assicuro che per l'intensità degli allenamenti ai quali si sottopone e per la forza che ha ancora, mi sembra un venticinquenne. Se Ibrahimovic corricchia ancora a 40 anni, il Matador sembra ancora molto giovane. Vi svelo un retroscena. L'ho sentito al telefono, stava in Uruguay nel suo campo, con i cavalli e correva tantissimo. Mi ha riferito di sentirsi ancora molto bene. Per questo motivo ritengo sia un calciatore ancora perfettamente integro e in grado di fare bene anche in Serie A, al Napoli".