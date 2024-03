Ci ha pensato ancora una volta Giacomo Raspadori a piegare la Juventus, segnando il 2-1 decisivo dopo il rigore fallito da Osimhen. L'attaccante del Napoli ha preso di sorpresa tutti sulla ribattuta, ma non è un qualcosa di casuale: come si vede dalla fotografia sottostante, tutti gli azzurri partono con un passo indietro per arrivare così "in corsa" in area di rigore e battere sul tempo i bianconeri che invece restano piantati sulla linea.