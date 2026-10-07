Restyling Maradona, è corsa a Euro 2032: i prossimi step per ottenere l'assegnazione

Il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona compie un passo importante e alimenta le ambizioni di Napoli in vista di Euro 2032. Il via libera ai finanziamenti rappresenta infatti una tappa fondamentale per il futuro dell'impianto e per la candidatura della città tra le sedi della competizione che Italia e Turchia ospiteranno insieme.

Restyling Maradona, Euro 2032: ora tocca alla candidatura

Con l'ok ai fondi arrivato dalla Regione e formalizzato dal Cipess, il percorso del restyling Maradona può procedere secondo il programma stabilito. L'impianto di Fuorigrotta è già inserito nel dossier presentato dalla FIGC all'Uefa insieme agli altri stadi italiani candidati a ospitare le partite di Euro 2032.

La candidatura italiana comprende 13 città e 14 stadi complessivi, considerando le due alternative individuate per Roma. Ora sarà l'Uefa a esaminare i vari dossier e a verificare il rispetto dei requisiti previsti. Tra gli aspetti sotto esame ci saranno infrastrutture, collegamenti e accessibilità, sicurezza e sostenibilità.

Il superamento della verifica europea, tuttavia, non garantirà automaticamente a Napoli l'assegnazione delle partite. Dall'elenco degli impianti candidati dovranno infatti essere individuate cinque sedi italiane che ospiteranno gli incontri del torneo.

Per il Maradona, dunque, la copertura finanziaria del progetto costituisce un passaggio particolarmente rilevante, ma il percorso resta ancora da completare. Prima sarà necessario ottenere la conformità da parte dell'Uefa e poi attendere la decisione definitiva sulle sedi italiane.

Il progetto può comunque contare ora su risorse definite e su un calendario preciso. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'avvio dei lavori è programmato per il 2027, mentre la conclusione dell'intervento dovrebbe arrivare entro la fine del 2029.

Per Napoli si apre così una fase decisiva: il nuovo Maradona dovrà dimostrare di avere tutti i requisiti per entrare nella rosa degli stadi scelti per l'Europeo.