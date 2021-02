Mascara a cn24: "Difficoltà Napoli? La soluzione è chiudersi nello spogliatoio. Osimhen? Ci vuole gente pronta"

Napoli Calcio - Giuseppe Mascara è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live soffermandosi sui temi caldi di casa Napoli:

"Crisi? La soluzione è chiudersi nello spogliatoio e capire realmente il problema di questa squadra. Magari è un problema di comunicazione tra allenatore e squadra. L'importante è veneri a capo

Osimhen? E' giovane, il campionato italiano è difficile e per lui non è facile dimostrare anche dopo il Covid. Ci vuole tempo per adattarsi in una piazza come Napoli, per capire i meccanismi che chiede l'allenatore. A Napoli ci vuole gente pronta. Può darsi che Osimhen tra due o tre anni diventi il più forte d'Europa.

Lozano? Storia simile ad Osimhen. Dopo un anno capisci il gioco, il campionato così diverso così tattico"