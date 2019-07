Calendario Serie A, si pensa al doppio sorteggio per ravvivare gli incroci: l'ipotesi sul modello inglese

Sorteggio Calendario Serie A - L'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce alcuni aggiornamenti circa il sorteggio del calendario Serie A. Dal quotidiano si legge:

Il calendario della prossima stagione si conoscerà il 29 o 30 luglio e si svelerà in una cerimonia negli studi di Sky. È ancora da definire se avverranno due sorteggi separati per il girone d’andata e quello di ritorno, più o meno come in Inghilterra: un’idea innovativa dell’ad Luigi De Siervo (foto). La decisione verrà presa lunedì, giorno della verità anche per Mediapro, candidatasi a diventare partner tecnico della Lega di A per due trienni nella realizzazione del canale.

La Lega intanto si espande: la prossima settimana l’ad De Siervo volerà a New York per aprire il primo ufficio all’estero. La partnership con Javier Tebas ha condotto alla creazione del trofeo La Liga serie A Cup, a cui parteciperanno una squadra spagnola e una italiana. In agosto negli States si affronteranno Barcellona e Napoli.

Capitolo Supercoppa: la Lazio insiste per giocare il 22 dicembre in Arabia, la Juve ancora non ha sciolto le riserve.