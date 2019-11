I timori di qualcuno si stanno rivelando fondati, ora Ancelotti può fare solo una cosa...

Doveva essere l’annata della svolta e del definitivo salto di qualità per Kostas Manolas. Il centrale greco arrivato a Napoli nell’ultima sessione di mercato, pagato 36 milioni di euro (valore della sua clausola rescissoria), non è ancora riuscito a mostrare tutto il suo valore in campo sotto la guida di Ancelotti. Di certo non l’hanno aiutato i numerosi piccoli infortuni subiti durante questi primi 3 mesi di stagione, le tante defezioni in difesa per il Napoli che hanno costretto più volte Ancelotti a schierare quartetti difensivi inediti, mettendo in campo spesso e volentieri giocatori fuori ruolo, andando a ledere volente o nolente l’efficacia dell’intero reparto.

Ad oggi si contano 9 presenze su 16 in stagione per l’ex Roma (con 2 reti all'attivo), che non è ancora riuscito a trovare la giusta amalgama con Kalidou Koulibaly. Al momento i due hanno giocato 7 gare insieme, un numero ancora troppo esiguo per poter esprimere giudizi e sbilanciarsi sulla coppia difensiva che avrebbe dovuto stupire l’Italia e rendere la porta del Napoli inespugnabile. Cosa che tra l’altro, mai come in questa stagione, è ben lontana dal realizzarsi (18 gol subiti in 16 gare).

Va sottolineato però come il timore di qualcuno ad inizio ritiro, quando il Napoli si accingeva ad acquistare Manolas dalla Roma, si stia lentamente rivelando fondato. Quello che doveva rivelarsi la punta di diamante della campagna acquisti azzurra insieme a Lozano (su cui andrebbe aperta un’altra enorme riflessione per ciò che non sta facendo vedere in campo), si sta mostrando ancora una volta fragile come un petalo di rosa. Proprio nell’ultima stagione alla Roma infatti, il difensore greco era stato più volte tacciato dai tifosi giallorossi di “tirarsi indietro” al minimo dolore percepito, quando ha totalizzato ben 9 infortuni durante l’anno saltando 19 partite (dati Transfermarkt). Tornando al Napoli però, va aggiunto anche come la situazione generale della squadra non sia affatto positiva, con gli azzurri di Ancelotti che sembrano entrati in tunnel senza fine tra risultati negativi e prestazioni indecorose che non aiutano certamente i nuovi acquisti ad integrarsi in rosa.

Cosa fare per dare una scossa a questa situazione? Può sembrar banale ma la soluzione può essere trovata dando la possibilità a Manolas e Koulibaly di giocare più gare possibili insieme, con Ancelotti che non può far altro che sperare che infortuni e squalifiche abbandonino il duo difensivo azzurro.