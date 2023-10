Il Real Madrid espugna il Maradona, i commenti in Spagna sul successo | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Pieno entusiasmo a Madrid dove commentano ovviamente positivamente il successo dei blancos allo stadio Maradona. “Un genio e un canon”, scrive As in prima pagina. “Un colpo finale di Valverde dà la vittoria e il primo posto al Real a Napoli. Nuova esibizione di Bellingham: assist a Vinicius e golazo”, nel sottotitolo. “Un Madrid canon”, scrive invece Marca che prosegue: “I ragazzi di Ancelotti, lider del gruppo con grandi goal di Vinicius, Bellingham e Valverde". “Valverde da un trionfo de rebote”, evidenzia invece Mundo Deportivo in prima pagina. In Spagna non sottolineano la prestazione ma evidenziano i colpi dei singoli che hanno effettivamente fatto la differenza a Fuorigrotta.