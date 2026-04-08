Il Napoli è una squadra invecchiata: gioca chi è vecchio, il trend dell'ultimo quinquennio

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli è una squadra sostanzialmente vecchia - che non ha cambiato troppo dal 2021, il secondo anno di Gattuso, al 2026, il secondo anno di Conte, passando per Spalletti, Garcia, Mazzarri e Calzona -, che ha portato all’invecchiamento un gruppo di calciatori sicuramente valido ma non intercambiato. E i numeri lo confermano.

L’Osservatorio calcistico CIES ha studiato i club attualmente impegnati nelle 50 massime divisioni del mondo in cui i calciatori di età inferiore ai 21 anni hanno disputato la più alta percentuale di minuti nelle partite di campionato nazionale negli ultimi cinque anni. Non solo i dati per gli under 21, ma anche le percentuali per le fasce 21-24 (dove il Napoli è terzultimo con il 17,8% di minutaglie dal 2021 a oggi), per quella 25-28 (Napoli primo con il 41,9%) e quella dai 29 anni a salire (Napoli terzo con il 40,3%). Dal 2021 ad oggi l’82,2% del minutaggio di casa Napoli è passato per i piedi e per le gambe di calciatori che avevano almeno 25 anni.

Nella speciale classifica sottostante, le cifre squadra per squadra in percentuale di utilizzo dei giocatori per fascia d’età.

Percentuale di utilizzo dei giocatori Under 21

Parma 9.5% Cagliari 8.6% Hellas Verona 7.5% Juventus 5.9% Bologna 5.5% Como 5.4% Atalanta 5.2% Udinese 5.1% Lecce 4.9% Genoa 4.5% Roma 4.0% Cremonese 3.9% Fiorentina 3.7% Milan 3.2% Torino 3.1% Sassuolo 2.3% Pisa 2.3% Inter 0.8% Lazio 0.4% Napoli 0.0%

Percentuale di utilizzo dei giocatori 21-24

Parma 44.4% Sassuolo 40.1% Milan 38.2% Lecce 36.4% Pisa 35.3% Bologna 32.6% Torino 31.3% Genoa 31.1% Cremonese 29.6% Fiorentina 29.0% Udinese 29.1% Cagliari 27.3% Juventus 26.7% Atalanta 26.4% Como 26.2% Hellas Verona 26.1% Roma 25.4% Napoli 17.8% Inter 15.7% Lazio 15.4%

Percentuale di utilizzo dei giocatori 25-28

Napoli 41.9% Hellas Verona 41.4% Como 40.4% Cagliari 40.4% Fiorentina 40.3% Inter 40.2% Milan 39.4% Torino 39.3% Juventus 38.8% Roma 37.9% Lecce 37.4% Lazio 36.8% Udinese 35.8% Cremonese 34.2% Sassuolo 33.6% Bologna 32.9% Pisa 32.2% Genoa 30.9% Atalanta 30.6% Parma 23.0%

Percentuale di utilizzo dei giocatori 29+

Lazio 47.4% Inter 43.3% Napoli 40.3% Atalanta 37.8% Genoa 33.5% Roma 32.6% Cremonese 32.4% Pisa 30.2% Udinese 29.9% Bologna 29.0% Juventus 28.6% Como 28.0% Fiorentina 27.0% Torino 26.3% Hellas Verona 25.0% Sassuolo 23.9% Cagliari 23.8% Parma 23.1% Lecce 21.2% Milan 19.3%

Percentuale di utilizzo dei giocatori 25-29+