Dazn fa notare la tattica di Raspadori sul rigore: guardate cosa fa | VIDEO

Non un gol casuale quello di Giacomo Raspadori sulla ribattuta del rigore sbagliato da Victor Osimhen, ma figlio di una tattica ben studiata. A mostrarlo è DAZN con una lente di ingrandimento sull’attaccante che ancora un volta fa male alla Juventus dopo il gol dello scorso anno a Torino. Clicca sul play in basso per vedere.