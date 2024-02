Conoscete la sorella di Natan? Chi è e di cosa si occupa | FOTO

E’ stato in assoluto l’acquisto a sorpresa di quest’estate. Pescato ‘dal nulla’, quando le indiscrezioni caldeggiavano altri nomi e tutt’altre possibilità. E invece il Napoli ha calato l’asso a sorpresa direttamente dal Brasile fino a quel momeno nemmeno sui radar pubblici: il 22enne Natan Bernardo de Souza.

Certo, una scelta azzardata data l'etichetta (e il fardello) di sostituto di Kim. E al di là dell’impegno e dei margini di miglioramenti che il calciatore ha mostrato, tale fattore alla fine è emerso eccome. In fondo era inevitabile.

Un periodo di adattamento iniziale, poi l'inserimento graduale e le prime prestazioni. Dall'altra parte del mondo, oltreoceano, ha sempre avuto la famiglia (che a ridosso di Capodanno 2024 sono stati anche per la prima volta a Napoli) a sostenerlo e in particolare la sorella a cui è legatissimo.

Chi è la sorella di Natan e di cosa si occupa

Lei si chiama Franciele Bernardo Souza, ha 27 anni ed è una biologa di professione e ballerina di passione. Non è fidanzata e quando può segue sempre le partite del Napoli, anche quando il fratellino non è in campo. Sprizza energia e simpatia da tutti i pori rispetto al calciatore del Napoli che, almeno in pubblico, appare decisamente più timido e cauto anche se non disdegna mai un sorriso quando può.

Franciele ha apprezzato particolarmente Napoli nel suo recente soggiorno visitando le principali attrazioni con la promessa di ritornarci quanto prima. La rivedremo presto al Maradona.