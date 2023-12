Notizie calcio. Natan si sta ambientando di giorno in giorno alla realtà napoletana: il difensore centrale brasiliano, arrivato in estate dal Bragantino tra mille scetticismi, sta dimostrando il proprio valore anche in un ruolo di emergenza (quello di terzino sinistro). 

Intanto Natan è stato raggiunto in questi giorni dalla sua famiglia, arrivata a Napoli per la prima volta, che si sta godendo le bellezze della città partenopea.