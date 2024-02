Classifica Serie A 2023: oggi il Napoli à 9°. Dov'era un anno fa alla 23a giornata | FOTO

Classifica Serie A 2023: il Napoli, attualmente, è al 9° posto in classifica a quota 32 punti. Una posizione impensabile diversi mesi fa quando la squadra ancora guidata da Luciano Spalletti dominava in un modo clamoroso in Italia e senza precedenti numeri alla mano.

Classifica Serie A 2023, confronto 23a giornata con Serie A 2022

La differenza con oggi è mortificante, sia in termini di risultati che soprattutto gioco, e ormai ci siamo abituati a questa involuzione, con gli azzurri a -4 dalla zona Champions - non troppo - ma con ben 5 squadre nel mezzo da scavalcare. Dov'era invece il Napoli un anno fa? La domanda, autolesionista per i tifosi nostalgici dei tempi ormai andati, sorge però spontanea. E la risposta è un colpo al cuore per chi ama i colori partenopei: il Napoli, infatti, alla 23a giornata già compiuta, era già primissimo a 62 punti e a +15 sull’inter a 47. Oggi, in attesa di giocare la prossima per rialinnearsi, in caso di successo col Verona sarebbe a -27. Da febbraio a febbraio: il mondo si è rovesciato. Clicca sulle immagini in allegato per il confronto classifiche.