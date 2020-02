Cagliari-Napoli dalla A alla Z: il banco Ospina, Allan denudato, l'editto di Kostantinos ed Elmas Giano Bifronte

Arcobaleno Mertens: gol pazzesco del belga per l'1-0!

Banco Ospina: quando la palla scotta, palla a lui che non sbaglia mai. L'errore contro la Lazio un lontano ricordo.

Calamita Demme: impressionante la sua capacità di intercettare palloni.

Denudato Allan davanti alle proprie responsabilità da Gattuso.

Editto di Kostantinos: dalle parti di Manolas non si passa!

Fischi ai Cagliari da parte dei suoi tifosi: momento delicatissimo in Sardegna dopo questa sconfitta.

Giano Bifronte Elmas: fantastico nel primo tempo, evanescente nella ripresa.

Hysaj uomo buno per ogni stagione. Peccato per il suo infortunio.

Impenetrabilità dei corpi: Mario Rui ignora questa legge della fisica e cerca di passare attraverso Pisacane.

Lettura dei momenti: il Napoli di Gattuso oggi è stato perfetto in questo.

Meno 1 da Hamsik: prosegue la rincorsa di Dries Mertens nella classifica all time del Napoli!

Nandez moto perpetuo: impressionante l'uruguaiano.

Ordinato e compatto: queste sono le parole che meglio spiegano questo Napoli.

Porta imbattuta: è la prima volta nella gestione Gattuso!

Quinta vittoria nelle ultime sei per il Napoli tra campionato e Coppa Italia.

Redivivo Fabian: in queste condizioni è un piacere per gli occhi vederlo giocare.

Soporifero il primo tempo.

Tacco di Maksimovic in chiusura su Simeone! Ovviamente la palla non l'ha nemmeno sfiorata...

Uno a zero, come l'anno scorso: il Napoli passa a Cagliari!

Veleno: Gattuso lo aveva invocato e la squadra lo ha mostrato.

Zero gol contro Inter e Cagliari: le linee stanno iniziando a reggere.