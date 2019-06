Football Leader 2019, la premiazione. Paratici: "Ronaldo? Un colpo per tutto il calcio italiano" [DIRETTA VIDEO]

Si avvicina l’inizio di Football Leader 2019 e va completandosi il prestigioso elenco dei premiati della VII edizione della kermesse dell’Assoallenatori. A Football Leader 2019 sarà presente il presidente del Coni Giovanni Malagò. Il numero uno del calcio italiano impreziosirà con la sua prestigiosa presenza il parterre e sarà protagonista assoluto della cerimonia di premiazione di Football Leader 2019, evento patrocinato, peraltro, anche dal Coni.

18.31 - Il direttore sportivo e «Chief Football Officer» della Juventus Fabio Paratici sul palco per il premio «Football Leader – Dirigente dell’anno»: "Me l'aspettavo dopo il colpo Ronaldo? Ringrazio la giuria, lo condivido con tutta la società a partire dal presidente: credo sia stato un grande colpo per il calcio italiano, tutti gli appassionati hanno la possibilità di vedere il più forte giocatore al mondo per tutte le domeniche negli stadi italiani. Una formula magica? Speriamo di continuare, otto scudetti sono un record difficilmente eguagliabile: nessuno avrebbe scommesso un euro sul percorso che abbiamo fatto. Obiettivi futuri? Confermarci in Italia, tutti aspettiamo la Champions League ma comunque è una competizione difficile in cui 10-12 squadre partono con la velleità di vittoria. Cosa devono aspettarsi i tifosi? Pensiamo di avere una rosa competitiva e difficilmente migliorabile, ma ci proviamo in attesa del nuovo allenatore con cui faremo le valutazioni necessarie"

18.29 - Il sindaco De Magistris sul palco: "Razzismo? Napoli è la città d'Europa, nella storia ha incontrato tutte le culture: non dobbiamo sottovalutare il vento che c'è nel paese, dobbiamo dimostrare che la varietà non è un problema. E nello sport vedere atleti da tutto il mondo è un fatto straordinariamente bello"

18.22 - Sale sul palco il presidente del Coni Giovanni Malagò: "La lotta al razzismo? Siamo in prima linea su tutte le battaglie, conosciamo tutte le situazioni che spesso ci fanno vergognare. Lo sport ha dato grandi esempi, spesso si fa fatica ad interpretare alcune regole: se tutte le società prendessero spunto, saremmo un passo avanti"

18.19 - Inizia la manifestazione, sul palco a presentare c'è Monica Bertini.

18.14 - Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto ai margini della manifestazione "Football Leader 2019", ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Contento di portare il mio saluto ai tanti ospiti di prestigio presenti. Napoli e l'Italia saranno il palcoscenico del più grande evento sportivo dopo le olimpiadi dal 3 al 14 di luglio. 18 attività sportive, 128 nazioni, 8000 atleti, 100 television, quindi Napoli attraverso lo sport farà il giro del mondo. Sono passato stamattina al San Paolo e il colpo d'occhio è stato eccezionale. C'è ancora tanto da lavorare ma per il 3 luglio saremo pronti. 55000 sediolini nuovi ed una grande notizia per la città, per la squadra e per i tifosi. I rapporti con De Laurentiis sono buoni e mi auguro che rimangano tali perchè anche questo può tornare utile. Sarri alla Juve? Confidiamo sul fatto che non sia ufficiale. Il calcio è un mondo di professionisti e non mi permetto di giudicare le scelte altrui. Sono un inscritto al partito 'sarrismo e rivoluzione' e la vivrei come una sorta di gastrite calcistica. Sarri farà le sue scelte ma noi guardiamo sempre avanti. Le scelte sentimentali nel calcio saranno sempre più rare. Sarri è molto più amato di Higuain, le cui scelte sono state vissute come un tradimento dai tifosi. Co Sarri è una questione di cuore che va oltre il calcio, quindi non so come sarà presa dalla gente perchè il sentimento con Sarri è stato veramente molto forte. Per chi vive di sentimenti come me, sarebbe comunque una ferita, ma sono molto legato a Maurizio Sarri che stimo come allenatore e come uomo. Ma ripeto, il calcio è un mondo di professionisti che prescinde dai sentimenti e dai luoghi in cui sei nato".