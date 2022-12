Idee regali di Natale 2022 per i tifosi del Napoli!

Il Natale 2022 si avvicina! Manca pochissimo ormai alla festa più attesa dell'anno e nella città di Napoli sono già pronti i preparativi per accogliere la festività come da tradizione.

Nella notte tra il 24 dicembre 2022 e il 25 dicembre 2022, è usanza scambiarsi regali tra amici e parenti e, se non volete farvi trovare impreparati, è ormai tempo di acquisti.

Idee regali di Natale 2022

Per questo abbiamo pensato di suggerirvi alcune idee di regali di Natale, perfette per i tifosi del Napoli! In questo articolo indicheremo le dieci migliori idee regalo Natale, indicando anche il prezzo e il link dove potete acquistarlo in modo sicuro e veloce, in tempo per il Natale 2022.*

Si tratta di regali pensati apposta per i tifosi napoletani, sia adulti che bambini, che vi risparmieranno il peso di dover pensare al regalo giusto per lui o per lei.

Prima idea regalo

La prima idea regalo è la più classica di tutte: un cesto natalizio è sempre ben apprezzato e con un paio di consigli potrete sorprendere amici e parenti con un regalo ricercato e di qualità.

Dai un'occhiata a questo Cesto di Natale con assortimento di prodotti tipici campani di alta qualità. Ecco cosa contiene: una bottiglia di Greco di Tufo "Novaserra" 750ml, due pacchi di Pasta di Gragnano IGP da 500g, un pacco di pasta integrale di Gragnano 500g, Babà napoletani artigianali e una prelibata colatura di alici. Tutti prodotti di eccellenza artigianale non presenti nella distribuzione organizzata. Costa € 53,80 e arriva in una scatola auto-chiudente color nero seta, rifinita con un nastro in raso color oro, riutilizzabile per qualsiasi altro uso. Puoi anche chiedere un biglietto di auguri personalizzato.

Se invece volete davvero sorprendere un collega, un amico o un parente a cui tenete particolarmente, potreste pensare ad uno dei prodotti ufficiali dello chef stellato napoletano Antonino Cannavacciuolo.

Ad esempio il Panettone artigianale classico da 1Kg, prodotto e firmato dallo chef Cannavacciuolo, costa 49,90 euro. Si tratta di un panettone realizzato a regola d'arte con lievito madre e ingredienti d'alta qualità, tuorli d'uovo da galline allevate a terra italiane, burro italiano e vaniglia bourbon del Madagascar. Viene sfornato nel laboratorio di Cannavacciuolo dopo 36 ore di lievitazione, 5 passaggi di pirlatura manuale e 7 ore di riposo "a testa in giù".

Oppure date un'occhiata al Babà artigianale classico al Rum di Antonino Cannavacciuolo. Realizzato in vasocottura, una tecnica che preserva nutritivi, aroma e gusto dei vari ingredienti, con piacevoli sentori di agrumi e cannella, contiene ingredienti 100% italiani. Costa 39,90 euro.

Regalo per figli, nipoti e bambini

Cosa c'è di meglio di un gioco da tavolo durante le feste di Natale? Sapevi che esistono giochi di società fatti apposta per Napoli? Stiamo parlando di due tra i più famosi giochi da tavolo in tutto il mondo: Monopoly e Risiko! Entrambi i giochi hanno creato delle nuove versioni ufficiali ambientate a Napoli! Sono giochi adatti a tutte le età e per questo perfetti per giocare in famiglia o con gli amici, un'idea regalo per figli, nipoti e bambini.

Il Monopoly è sicuramente il gioco da tavolo più amato al mondo, nel quale l'obiettivo è acquistare, vendere e costruire case fino a diventare il più ricco del gioco e vincere la partita. In questa nuova versione, il gioco ti porta alla scoperta della città di Napoli e della storia della Società Sportiva Calcio Napoli. Esistono due versioni: il Monopoly Napoli costa 34,31 euro ed è dedicato a Napoli città; il Monopoly SSC Napoli invece è dedicato alla squadra di calcio del Napoli e costa 27,40 euro.

Il Risiko! è un gioco di strategia famosissimo, in cui l'obiettivo è conquistare tutti i continenti del mondo e battere gli avversari a suon di carri armati. Da pochissimo è nata una nuova versione, si chiama Risiko Napoli e l'obiettivo è conquistare la città quartiere dopo quartiere! Costa 36,95 euro.

Regali di Natale per tifosi del Napoli

Volete stupire un amico malato del Napoli? Eccovi un'idea per regali di Natale fatti apposta per tifosi del Napoli. Non si tratta della solita maglietta o di una sciarpa, ma di una sorpresa che lascerà a bocca aperta la persona a cui volete bene. Vi proponiamo oggetti da collezione insoliti.

Un puzzle in 3D dello stadio Diego Armando Maradona, con il quale potrete ricostruire pezzo dopo pezzo lo stadio del Napoli ed esporlo a casa vostra, come testimonianza dell'amore per il Napoli calcio. Ci sono 127 pezzi e costa 24,50 euro. Un puzzle città di Napoli costa 15,98 euro.

Il pullman SSC Napoli in versione modellino costa 24,90 euro, invece i mattoncini brick (tipo Lego) con la squadra del Napoli costa 19,90 euro.

Abbigliamento SSC Napoli e Diego Armando Maradona

Un regalo di Natale per uomo potrebbe essere anche una tuta SSC Napoli, una maglia ufficiale oppure uno dei tanti prodotti d'abbigliamento ufficiali "Diego Armando Maradona". Eccovi qualche idea, clicca sulla foto per confrontare i colori e verificare la disponibilità delle taglie.

Oppure dai un'occhiata a questa maglia dedicata a Maradona, costa 19,99 euro, è disponibile in ben dieci colori diversi e in tutte le taglie.

Qui invece una felpa SSC Napoli originale che costa solo 31,99 euro, un prezzo molto basso rispetto alle altre felpe originali del Napoli.

Giochi e cover per PlayStation

È uscito il nuovissimo FIFA 23, l'ultima generazione di videogame sportivi dedicati al calcio! Se lo comprate adesso, potete approfittare di uno sconto del 20% sul prezzo!

Oltre a giochi per la PlayStation, però, un ragazzino tifoso del Napoli apprezzerà di certo una cover personalizzata per la console, come questa dedicata alla SSC Napoli: costa solo 12,99 euro.

Altrimenti, eccovi un joystick SSC Napoli con cavo lungo 3 metri: costa 42,59 euro ed è una vera e propria chicca.

Idea regalo per Uomo

Ecco adesso una semplice idea regalo per uomo, ideale per fare un regalo di Natale a papà, nonno, zio o cugino, a condizione che siano anche loro grandi tifosi del Napoli. Se è così, potrai stupirli con uno di questi prodotti consigliati: si tratta di prodotti ufficiali della SSC Napoli.

Profumo SSC Napoli: questa fragranza aromatica, tonica, speziata e legnosa, vuole evocare i colori ma anche lo spirito, il paesaggio e l’allegria tipica di Napoli. Grafica evocativa, una fragranza alla quale non si può rinunciare e uno spirito libero e combattivo come il vero tifoso napoletano: questo è il profumo per uomo firmato SSC Napoli. Idea regalo a meno di 15 euro! Più o meno alla stessa cifra potete acquistare anche il deodorante del Napoli.

Accappatoio SSC Napoli: l'accappatoio ufficiale del Napoli costa dai 39 ai 43 euro, a seconda delle taglie. È un accappatoio di spugna ed è un prodotto made in Italy. Se volete risparmiare, ecco un'idea regalo a meno di 30 euro: un accappatoio ufficiale del Napoli in microfibra, con zainetto SSC Napoli e infradito SSC Napoli in omaggio incluse nel prezzo!

Idea regalo per la casa

L'inverno è alle porte e se in casa c'è qualcuno che tifa Napoli, perché non "colorare" la camera da letto con la trapunta ufficiale della SSC Napoli? Si possono acquistare anche le lenzuola e perfino la coperta di plaid. Un'idea regalo per la casa che non ha paura di ostentare la fede napoletana. Clicca sulle foto se sei interessato, o scorri l'articolo per leggere i prezzi.

Il piumone del Napoli costa dai 53 euro per una piazza fino ai 65 euro per il matrimoniale. C'è anche quello da una piazza e mezzo. Il trapuntino per la stagione autunnale è più leggero e costa di meno di 35 euro .

per una piazza fino ai per il matrimoniale. C'è anche quello da una piazza e mezzo. Il per la stagione autunnale è più leggero e . Le lenzuola comprensive di federa per cuscino costano 28 euro.

comprensive di federa per cuscino costano Il plaid agnellato lungo 1 metro e mezzo costa 28,90 euro.

Regali di Natale molto costosi

Eccovi adesso un'idea per un regalo di Natale molto costoso. Per chi se lo può permettere, eccovi un'idea che vi lascerà a bocca aperta. Se potete permettervi di spendere 945 euro, riceverete a casa una maglia della Nazionale argentina firmata da Diego Armando Maradona in persona! La firma è eseguita manualmente, non si tratta di una stampa, e insieme alla cornice espositiva riceverete anche un certificato di autenticità che attesta l'originalità della firma di Maradona.

Clicca su Autografo Maradona, oppure clicca sulla foto qui sopra per scoprire i dettagli di spedizione e la garanzia di rimborso assicurato entro 30 giorni.

Regalo di Natale per lui e per lei

Eccovi infine un regalo per lui e un regalo per lei. Per l'uomo un orologio Kiesenberg con la scritta "Forza Napoli": cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione, resistente all'acqua e marchi di quarzo.

Per la donna una coppia di orecchini Made in Italy in ottone galvanizzati in oro, con pietre naturali e chiusura in perno a farfalla, caratterizzati dalle immagini del panorama di Napoli.

Regalo di Natale per te stesso

Siamo arrivati alla fine di questa lista di consigli per i regali di Natale. Perché non fare un regalo a te stesso? Se non hai mai provato Amazon Prime Video, questa è la volta buona, anche perché la partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte si vedrà solo su Prime. Se clicchi QUI puoi approfittare di 30 giorni gratis.

Buon Natale e forza Napoli sempre!

*In quanto partner del programma di Affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 riceve una piccola percentuale dalle vendite idonee, senza alcun costo per chi acquista.