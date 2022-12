Maglione di Natale SSC Napoli: prezzo, taglie e sconti, ecco dove acquistarlo

SSC Napoli, nuovo maglione di Natale! Il club partenopeo ha di recente lanciato la nuova collezione natalizia, che comprende questo fantastico maglione azzurro dedicato alla festività di Natale, insieme ad un cappello invernale con la stessa fantasia. I nuovi maglioni Napoli stanno andando letteralmente a ruba! Scopriamo dunque qual è il prezzo, quali sono le offerte disponibili, le taglie e le opzioni di spedizione.

Napoli maglione di Natale

Il maglione Napoli di Natale è di colore azzurro e bianco, realizzato in tricot, un tipo di lavorazione a maglia di grande qualità. Presenta un girocollo jacquard bicolor, motivi natalizi e i loghi SSC Napoli e EA7. Sul petto, sulla schiena e sulle maniche compare la scritta "Merry Christmas", che in inglese significa "Buon Natale" e la dicitura ufficiale "SSC Napoli".

Il prezzo ufficiale è di soli 69 euro! Il maglione Natale è disponibile in tutte le taglie XXS, XS, S, M, L, XL, XXL e 3XL ed è quindi adatto ad adulti e bambini. Acquistando il maglione su Amazon, si può approfittare di un'offerta di spedizione gratuita!

Cappello di Natale Napoli

Oltre al maglione natalizio, la SSC Napoli ha messo in vendita anche un cappello di Natale da abbinare, ideale per l'inverno. Si tratta di un berretto natalizio con ponpon e risvolto, anche questo realizzato in tricot jaquard, con loghi SSC Napoli ed EA7 e la scritta "Merry Christmas".

Il prezzo del cappello Napoli di Natale è di 29 euro! Disponibile in taglia unica, puoi verificare le opzioni di spedizione gratuita cliccando sulla foto qui sopra oppure sul banner Amazon.

