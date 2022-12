Maglia Napoli 2023: prezzi, offerte e dove acquistarla

Maglia Napoli 2023: come l'anno scorso, la Società Sportiva Calcio Napoli ha scelto di auto-produrre le proprie maglie da gioco, in collaborazione con il brand di moda Emporio Armani EA7. In questo articolo scopriamo quali sono le maglie del Napoli nella stagione 2022-2023, quali sono i colori scelti per la prima maglia, la seconda maglia e la terza maglia, qual è il prezzo di vendita e se ci sono sconti, offerte e promozioni di cui approfittare.

Se hai intenzione di comprare la maglia ufficiale del Napoli 2022 2023, scopriamo anche dove acquistarla online in modo sicuro: la SSC Napoli infatti ha creato uno store ufficiale su Amazon e puoi approfittare di prodotti in offerta a prezzo scontato!

Maglie Napoli 2022-2023

Attualmente le maglie Napoli 2022-2023 sono quattro: la prima maglia di colore azzurro, la seconda maglia di colore bianco, la terza maglia di colore nero e una quarta maglia a tema Halloween. Presto sarà disponibile alla vendita anche una quinta maglia a tema natalizio, dedicata ai bambini. La SSC Napoli ha già fatto sapere che, entro la fine della stagione, saranno messe in vendita circa 12 maglie ufficiali.

Tutte le maglie presentano un all over del logo SSC Napoli applicato con una tecnica di stampa a caldo sul tessuto tecnico traspirante, una tecnica che consente una resa efficace e duratura. Le maniche raglan presentano una costruzione con motivo degradè su materiale armaturato stretch, mentre il retro collo presenta un dettaglio a V e un transfer con lettering SSC Napoli. La composizione del tessuto è al 97% poliestere e al 3% elastan: si consiglia di lavarle a mano.

Prima maglia SSC Napoli

La prima maglia è di colore azzurro, il colore tradizionale della SSC Napoli. Questa maglia è in vendita al prezzo di 125 euro su Amazon, è disponibile in tutte le taglie.

Seconda maglia SSC Napoli

La seconda maglia è di colore bianco, il secondo colore tradizionale della SSC Napoli dopo l'azzurro. Anche la seconda maglia è in vendita al prezzo di 125 euro su Amazon ed è disponibile in tutte le taglie.

Terza maglia SSC Napoli

Nella stagione 2022-2023, la terza maglia del Napoli è di colore nero e blu acqua. A differenza delle prime due, presenta un design pixel che si intreccia al tessuto e che richiama il tema acquatico. La terza maglia ufficiale è in vendita al prezzo di 125 euro su Amazon ed è disponibile in tutte le taglie dalla S alla XXXL.

SSC Napoli maglia Halloween

La quarta maglia del Napoli è la maglia Halloween, una divisa concepita per celebrare la festa più paurosa dell'anno, che ricade la notte del 31 ottobre. Gli azzurri sono già scesi in campo più volte con questa nuova maglia particolare che ha sempre portato fortuna. Si tratta di una maglia di colore azzurro con una fantasia di pipistrelli neri, che richiamano la ricorrenza festiva.

Anche in questo caso, il prezzo è 125 euro su Amazon, ma acquistandola si riceverà in regalo anche un fantastico box SSC Napoli a tema Halloween.

In qualità di partner del programma di Affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 ottiene una piccola percentuale dagli acquisti idonei, senza alcuna variazione di prezzo per il consumatore.