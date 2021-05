Spunta il like di Zaccagni su Instagram alla vittoria del Napoli [FOTO]

Ultime notizie calciomercato. Il Napoli trionfa sull'Udinese e fa un passo in avanti nella corsa alla Champions League. Mancano due giornate alla fine del campionato e poi, al di là della pausa per gli Europei di calcio, si penserà a rinforzare la rosa per la prossima stagione. Da tempo il Napoli è sulle tracce di Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona nato a Cesena nel 1995. Ora spunta un indizio sui social.

Zaccagni su Instagram dopo Napoli-Udinese

Spunta il like di Mattia Zaccagni su Instagram sotto un post del profilo ufficiale della Serie A che celebra la vittoria del Napoli stasera sull'Udinese per 5-1. In allegato la foto.

Instagram Zaccagni Napoli Serie A