"Al di là della brutta figura fatta da chi fino all' ultimo ha parlato di Guardiola e dell'amarezza di quei tifosi del Napoli che si sentono traditi, l'approdo di un grande allenatore sulla panchina del club più vincente in Italia darà grande interesse alla prossima stagione". Così su Twitter Enrico Varriale in riferimento all'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus.