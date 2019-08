Presentazione James al San Paolo: evento ironico su Facebook fa il giro del web

Calciomercato Napoli, l'attesa in città per l'acquisto di un attaccante si fa sempre più pressante, specie dopo la sfida di Miami contro il Barcellona che ha messo in mostra una squadra forte, con qualità e personalità, ma allo stesso tempo in grado di sprecare tante palle gol determinanti. I tifosi si aspettano l'arrivo di un trequartista e una punta centrale ed ovviamente il nome più gettonato di tutti resta quello di James Rodriguez. Le speranze di vederlo al Napoli il 14 agosto, come aveva riferito qualcuno nelle scorse settimane, sono ormai andate in fumo.

Presentazione James Napoli: evento ironico

Eppure c'è qualcuno che ha voluto tenere accesa una speranza: sui social, come spesso accade, c'è qualcuno che con la solita ironia usuale su Facebook, si è inventato un evento di presentazione allo stadio San Paolo per James Rodriguez, proprio per il 14 agosto. Si tratta ovviamente di una burla, tranne che per l'algoritmo di Google che adesso mostra questo evento in primo piano quando digitate "presentazione James Napoli" sul motore di ricerca.