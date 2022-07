Osimhen-Bayern, Bargiggia: "Unico contatto tra Bayern e Napoli a fine campionato: ADL pronto a trattare per questa cifra"

Bayern Monaco interessato a Osimhen? Paolo Bargiggia ha fatto il punto della situazione sul futuro dell'attaccante del Napoli che sembrerebbe nel mirino dei bavaresi. Di seguito le sue parole.

Ecco tweet Bargiggia:

"Il primo e, per ora, unico contatto tra il Bayern e il Napoli per Victor Osimhen risale a fine campionato. Adesso i tedeschi, in ottica Lewandowski stanno facendo le loro valutazioni. Ma a 110/120 mln De Laurentiis è pronto ovviamente a trattare".