Mertens, messaggio d'amore per Callejon: "Arrivati qui insieme, questo forse sarà il nostro ultimo anno a Napoli: quanto ci siamo divertiti..." [VIDEO]

Bellissimo messaggio d'amore di Dries Mertens su Instagram. L'attaccante belga, infatti, ha condiviso un video in cui lo si vede mentre abbraccia José Callejon, con tanto di commento sotto che fa destare qualche preoccupazione nei tifosi azzurri: "Wuaglio’, siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro settimo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo... Ma quanto ci siamo divertiti frateee. Quando mi abbracci così me fai muri'".

