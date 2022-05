Massimo Ranieri giù dal palco, spuntano le immagini della caduta | VIDEO

Come sta Massimo Ranieri? E' la domanda che si fanno i fan del famosissimo cantante napoletano. Il motivo? Ieri sera, 6 maggio 2022, lo showman partenopeo era in scena al Teatro Diana di Napoli, dove il 71 enne stava portando in scena lo spettacolo dei record da oltre seicento repliche "Sogno e son desto".

Caduta Massimo Ranieri

Caduta Massimo Ranieri: il video

È spuntato sui social il video della caduta dal palco di Massimo Ranieri, clicca sul play in allegato per guardare le immagini.

Massimo Ranieri però è caduto dal palco nel bel mezzo dello spettacolo, proprio quando stava per sedersi sugli scalini che dal palco conducono alla sala per raccontarsi al pubblico che gremiva il Diana, dove lo spettacolo era programmato fino al 22 maggio. Il cantante probabilmente deve aver messo un piede in fallo, cadendo a terra, tra il mormorio spaventato dei presenti. Pronto l’intervento dei responsabili del teatro, che, dopo aver verificato le condizioni del mattatore, dolorante ma cosciente, hanno chiamato l’ambulanza e invitato il pubblico ad abbandonare la sala.

Massimo Ranieri cade al Teatro Diana

Le condizioni di Massimo Ranieri

Arrivato al Cardarelli con ambulanza partita dal Loreto Crispi, Ranieri è stato sottoposto ai primi accertamenti, tac compresa: niente di grave a quanto sembra, si temeva un trauma alla spalla e dorso lombare con ferite da suturare, poi si è appurato che si trattava di una frattura composta di una costola, che ha consigliato il ricovero notturno. A rassicurare tutti in queste ore è stato Marco De Antoniis, manager del noto artista napoletano:

“Sta benissimo, fortunatamente è andata davvero bene. Certo, ha una costola rotta ma non è vero come ho letto da qualche parte che ha picchiato la testa procurandosi un trauma cranico. Sta bene, ha passato un’ottima notte. La causa dell'incidente? La sala era buia e Massimo stava scendendo da una scaletta al centro del palco, probabilmente non l'ha vista ed è caduto. Un attimo prima era sul palco e poi è volato giù".

Clicca su play per guardare il video della caduta: