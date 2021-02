Napoli Calcio - Dopo la smentita dalla SSC Napoli, anche Faouzi Ghoulam prende posizione sulla presunta festa di compleanno. L'esterno, risultato positivo al Covid-19, ha risposto a un tifoso via Instagram che lo accusava della disattenzione che ha portato poi al contagio. L'atleta ha risposto così: "Scusami ma prima di parlare informati bene, non ho fatto nessuna festa di compleanno perché non sono il tipo che festeggia il proprio compleanno. Poi visto il momento peggio ancora".