CN24 - Ghoulam, nessuna festa di compleanno: la smentita

Napoli Calcio - Come se l'attuale momento già piuttosto delicato non bastasse, Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly sono emersi anche positivi al Covid-19 quest'oggi. Ma a destabilizzare l'ambiente è stata soprattutto l'indiscrezione di una festa organizzata dall'algerino per il suo 30esimo compleanno, possibile luogo d'origine dell'infezione e al quale avrebbero preso parte altri tesserati azzurri.

CalcioNapoli24.it ha cercato di raccogliere nuove informazioni circa la presunta festa organizzata per il compleanno di Ghoulam. E dopo approfondimenti e verifiche fatte attraverso canali ufficiali del club, la notizia ci è stata totalmente smentita e definitiva priva di ogni fondamento: non v'è stata nessuna festa con gli azzurri protagonisti.