GENTE DIMARO, ep. 2! Alici Come Prima fra i tifosi del Napoli: le assurde pronunce di Beukema e "Lucca-ku" | VIDEO

Torna "GENTE DIMARO!", la serie Vlog di Alici Come Prima per CalcioNapoli24, in onda tutti i giorni sul nostro canale YouTube dal ritiro di Dimaro 2025.

Ogni giorno il creator Andrea Rossi, alias "Alici come Prima", si lancia tra i tifosi del Napoli nel ritiro di Dimaro 2025, chiacchierando con i tantissimi napoletani arrivati in Trentino Alto-Adige per sostenere gli azzurri nella preparazione atletica pre-campionato di Conte, in vista della stagione di Serie A 2025-2026.

E nella puntata odierna, i tifosi commentano i nuovi acquisti con tante risate sul nome di Beukema, l'arrivo di "Lucca-ku" e i top & flop di sempre del mercato del Napoli dell'era De Laurentiis.