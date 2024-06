Del Genio annuncia: "Manna, Conte e ADL perfettamente allineati anche su Di Lorenzo-Kvara, vi spiego"

Paolo Del Genio via social ha commentato le ultime notizie in casa SSC Napoli così:

"De Laurentiis, Conte e Manna sono sulla stessa lunghezza d'onda. I vari casi di mercato verranno affrontati e risolti. Questo non vuol dire che Di Lorenzo e Kvaratskelia resteranno sicuramente, ma significa che anche se dovessero andare via, alle condizioni del Napoli ovviamente, non ci saranno ripercussioni nei rapporti tra presidente, allenatore e direttore sportivo che, ripeto, sono perfettamente allineati. Poi ci sono giornalisti ed opinionisti che tifano per la rottura, ma resteranno delusi questa volta".