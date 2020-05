Tragedia per l'obiettivo del Napoli Everton: è morto il nonno per Coronavirus, commovente messaggio sui social

Ultime notizie calcio Napoli - "La tua dipartita mi ha spezzato il cuore, non avevo mai provato niente del genere prima. Sembra che il mondo sia crollato. Non ho parole per descrivere l'uomo che eri. Sei sempre stato presente nella mia vita. Sapere che ora sei tra le braccia di Cristo mi conforta". Così sui propri canali social Everton, attaccante brasiliano in forza al Gremio che tanto piace anche al Napoli, che annuncia dunque il decesso di suo nonno.

Stando a quanto riportato da diversi media brasiliani, il decesso sarebbe dovuto al Coronavirus.