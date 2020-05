Le 10 cose che non sapevi su Everton: l'imprendibile Cebolinha che sfatò il tabù del Maracanazo [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Everton Soares è l’ultima tentazione di mercato del Napoli. Esterno offensivo dalle spiccate qualità tecniche, l’attaccante carioca (da buon brasiliano) fa della velocità e del dribbling le sue armi principali: piede destro, preferisce giocare la largo a sinistra per rientrare sul piede forte ma non disdegna anche di svariare sul versante opposto.

Sotto contratto con il Gremio fino al 2023, è salito alla ribalta nel 2019 trascinando il Brasile al trionfo in Copa America. Il Napoli adesso ci pensa seriamente, ma prima ci sarà da risolvere la questione legata allo slot da extracomunitario. In attesa di nuovi risvolti, conosciamo meglio il talento verdeoro:

Everton Soares

Everton, le 10 cose da conoscere dell’obiettivo del Napoli

Ecco le 10 curiosità del talento brasiliano che ancora non conoscete:

1) E’ soprannominato Cebolinha (Cipollina) per via di un cartone animato che ne ricorda il taglio di capelli. Originariamente il suo soprannome era invece Papa-Leguas (la versione sudamericana del "Beep-Beep" che fa ammattire Willy il coyote), per l’estrema velocità delle sue giocate

2) Cresce nel settore giovanile del Fortaleza, facendosi notare nel torneo della Copa Carpinha Sub 16: sulle sue tracce si mosse l’Internacional che fu però beffato dai rivali storici del Gremio, i quali decisero di tesserare Everton alla giovane età di 16 anni

3) I primi anni fatica a trovare spazio al Gremio: l'inizio della consacrazione arriva a partire dal 2016 dove inizia a collezionare le prime apparizioni da titolare. Il 6 settembre 2016 trova il primo gol contro il Goias iniziando la sua scalata: lo stesso anno, il 23 novembre, sigla il definitivo 3-1 nella finale di Coppa del Brasile contro l’Atletico Mineiro.

4) Diventa punto di riferimento con il Gremio collezionando 179 presenze e 47 gol: con la formazione brasiliana, oltre alla Coppa del Brasile del 2016, vince anche la Libertadores del 2017 e la Recopa Sudamericana del 2018.

5) Sposato con Isa Ranieri, la coppia ha due bambini piccoli. Il brasiliano è molto attivo soprattutto su Instagram ed ha una passione per i tatuaggi (che gli ricoprono praticamente tutto il corpo, compreso il viso dove spicca una sorta di croce accanto all'occhio sinistro)

6) Le sue prestazioni convincono Tite, CT del Brasile, a convocarlo per la prima volta in Nazonale nel settembre 2018: in totale colleziona 14 presenze con 3 gol e 3 assist con la Seleçao

7) Con il Brasile vince la Copa America 2019, laureandosi capocannoniere del torneo con 3 gol (2 al Perù, il secondo in finale, ed un altro alla Bolivia all’esordio)

8) Il gol contro la Bolivia è considerato storico dai tifosi carioca: il quell’occasione il Brasile indossava la casacca bianca, considerata maledetta dal Maracanazo del 1950. Everton riuscì in un colpo solo a spazzare via la scaramanzia iniziando la scalata verso il trono del Sud America

9) La sua convocazione alla Copa America 2019 suscitò non poche polemiche all’inizio: Tite, per sostituire l’infortunato Neymar, puntò su di lui lasciando a casa profili più quotati come Douglas Costa oppure Vinicius. Alla fine la scelta fu vincente

10) Nel suo contratto è prevista una clausola rescissoria di 80 milioni che non sarà però presa in considerazione dal Gremio per la cessione