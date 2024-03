Esonerato Fabio Liverani, la Salernitana ha scelto il nuovo allenatore per chiudere con dignità questo finale di campionato in cui è comunque condannata: si tratta di Stefano Colantuono.

Salernitana, sarà Colantuono il nuovo allenatore

Si tratta dell’attuale responsabile del settore giovanile granata che sarà promosso in prima squadra come traghettatore fino a maggio. Come anticipa SkySport, è atteso domani il comunicato ufficiale. Si tratta per i campani del quarto allenatore stagionale dopo Paulo Sousa, Filippo Inzaghi e appunto Liverani.