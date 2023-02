Sassuolo, tre diffidati a rischio squalifica contro il Napoli

Ultime notizie. Oggi in campo la 22esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Napoli affronta la Cremonese in casa e poi il 17 febbraio volerà a Modena per affrontare il Sassuolo, che invece domani è impegnato sul campo dell'Udinese.

Diffidati Sassuolo

Proprio il Sassuolo dunque dovrà fare attenzione ai cartellini gialli: tra i neroverdi ci sono tre giocatoti diffidati che in caso di ammonizione in Sassuolo-Udinese sarebbero automaticamente squalificati per Sassuolo-Napoli. I tre giocatori diffidati sono Berardi, Rogerio e Ruan Tressoldi?.