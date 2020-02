Sassuolo, De Zerbi: "Roma? Anche col Napoli meritavamo di chiuderla 3-0 dopo 45'!"

Ultime notizie calcio Napoli. Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Sassuolo-Roma: "Fonseca è un orgoglio per il calcio italiano, gioca un calcio diverso dalla nostra cultura e forse abbiamo aumentato la tensione. Per quanto riguarda le rimonte, è vero che l'abbiamo subita ma perché abbiamo fatto troppo bene all'inizio? Perché col Napoli potevamo chiuderla ma di fronte abbiamo anche il Napoli, oggi la Roma. Le rimonte fanno parte del calcio, soprattutto per una squadra giovane allenata da un allenatore giovane e non lo vedo come un difetto ma una pecca che si va a mettere a posto nel tempo".