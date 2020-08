Reja: "Tudor nella Juve di Pirlo si occuperà della difesa, scelta molto intelligente della società"

Notizie Serie A. Edy Reja, attuale ct dell’Albania, ex allenatore di Brescia, Torino, Lazio, Napoli, ha commentato l'arrivo di Igor Tudor per affiancare Andrea Pirlo alla Juventus. Ecco quanto raccontato a Tuttosport dopo aver condiviso con il croato l'avventura all'Hajduk Spalato:

«Igor dice che ha iniziato grazie a me, ma non è vero… (risata). Da giocatore ha lavorato con grandi tecnici. Tudor, quando era nel mio staff, si occupava soprattutto della difesa. Ma poi ha fatto esperienze importanti da primo allenatore con Galatasaray e Udinese. Con Pirlo alla Juve? Scelta intelligente. Ho allenato Andrea giovanissimo a Brescia assieme a Baronio. Pirlo non manca certo di visione e personalità, ma con Tudor avrà un supporto importante per la difesa. Andrea, oltre a conoscere il calcio, parte con un altro vantaggio: è sempre stato un freddo».