Panchina Juve, Allegri sotto esame: pronti due nomi per l'estate

Notizie Calcio - Tutti in discussione in casa Juventus. Compreso Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, come riportano i colleghi di Calciomercato.it, ha infatti cinque mesi per riuscire a dimostrare al nuovo consiglio di amministrazione di essere l’uomo giusto con cui ripartire per un nuovo ciclo.

Panchina Juventus, pronti 2 nomi al posto di Allegri

Tuttavia se questo non dovesse avvenire sarebbero già pronti due nomi: Antonio Conte da una parte, in scadenza col Tottenham e per un rinnovo complicato, e Zinedine Zidane attualmente libero. Molto dipenderà dal risultato finale di fine campionato.