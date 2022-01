Moviola Napoli-Salernitana, Marelli: "Sul Elmas non è rigore, solo piccolo contatto superiore che condiziona Veseli. Secondo penalty? Ci sta, il braccio aumenta volume del corpo"

Notizie Napoli calcio. Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Salernitana analizzando la moviola della sfida. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sul rigore reclamato da Mertens non c'è nulla, solo una piccola trattenuta ma quello non è rigore. Penalty di Elmas? Non c'è nessun contatto basso, ma solo un piccolo contatto alto e non capisco perchè queste azioni non vengano riviste al Var. Veseli qui viene ammonito e poi espulso sul rigore di Insigne. Il fatto che il pallone tocchi prima il fianco e poi il braccio non vuol dire nulla, perchè il braccio è alto ed aumenta il volume del corpo".