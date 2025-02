Mano di Gatti in Como-Juve, spunta il parere del designatore Rocchi: la spiegazione

Polemica nelle scorse ore per il fallo di mano di Gatti in Como-Juventus, l'edizione odierna di Repubblica svela la posizione dell'AIA:

"Quella che Fabregas chiama parità nel gergo arbitrale è l’uniformità, esattamente ciò che il designatore Rocchi va predicando ai suoi arbitri, in questa stagione specialmente. Stasera in Open Var, la trasmissione su Dazn, verrà spiegato perché e per come il mani di Gatti non fosse punibile e dunque perché Abisso in campo e Guida alla moviola hanno preso la decisione corretta, in base ai parametri e alle soglie che Rocchi vuole che vengano rispettati. Qualche volta non accade, vengono dati rigori troppo poco rigori e non ne vengono dati altri che lo sarebbero abbastanza: è proprio questo che si vuole evitare poiché l’uniformità delle decisioni è essenziale, tant’è che è considerato meno grave un sbaglio o un abbaglio (chi non sbaglia, dopotutto?) che un’interpretazione dell’episodio non in linea con i parametri. A Como, dunque, nell’ottica del designatore le cose hanno funzionato nella maniera giusta e il concetto verrà ribadito stasera in tv: il movimento di Gatti è congruo con il gesto che vuol fare, ossia portarsi davanti all’attaccante per guadagnare una posizione di vantaggio. Il tocco con la mano è fortuito".