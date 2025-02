Moviola Como-Juventus, proteste per il fallo di mano di Gatti da rigore sull'1-1 | FOTO

Ultime notizie Serie A - Como-Juventus finisce 1-2 ma genera polemiche e analisi alla moviola, di un episodio del secondo tempo che ha visto protagonista il difensore bianconero Gatti.

Moviola Como-Juve: polemiche per la mano di Gatti

All'80' infatti il Como lamenta un fallo di mano in area di rigore di Gatti: il difensore della Juventus va a contatto con Douvikas nell'area di rigore dei bianconeri e corregge la traiettoria del pallone con l'utilizzo di una mano. Rischia il difensore della Juventus, ma il check del VAR conferma la decisione di campo dell'arbitro Abisso: niente calcio di rigore. Ecco l'episodio:

Luca Marelli, moviolista di DAZN, in diretta ha dichiarato:

"Il tocco con la mano c'è sicuramente, da valutare la dinamica. Erano in contrasto e somiglia molto all'episodio di Inter-Napoli. Col tocco di mano in area di rigore del Napoli: il tocco c'è, bisogna vedere se lo valuteranno come punibile o meno. A me sembra più casuale che altro".

Gatti gli butta giù il pallone con la mano.

Rigore.

Invece lo danno due minuti dopo alla Juve.

Champions sempre più vicina. https://t.co/zsWjuRL78r — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 7, 2025

All'87' poi sarà proprio Gatti a procurarsi un penalty per i bianconeri, con Kolo Muani che trasforma e regala i tre punti alla Juve di Thiago Motta.