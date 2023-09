Juve in vantaggio con Dusan Vlahovic contro la Lazio.

Qualche protesta biancoceleste in ccasione del gol del serbo perchè sembra che in precedenza il pallone sia uscito quando era in possesso di Mkennie.

Il check del Var però conferma che il gol è regolare anche se dalle immagini qualche dubbio c'è.

