Formazioni ufficiali Lecce-Milan: le scelte di Liverani e Pioli

Formazioni Ufficiali Lecce Milan. Il match Lecce Milan si giocherà alle ore 19.30 per l'inizio della 27a giornata di Serie A, si torna in campo post Coronavirus per tutte le squadre. Il Lecce di Liverani in piena zona retrocessione vuole evitare di tornare in Serie B la prossima stagione e cerca il colpaccio. Il Milan di Stefano Pioli appena sorpassato dall'Hellas Verona ha perso la zona d'Europa League e prova a riguadagnare punti e posizioni in classifica. Lecce Milan formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Lecce Milan

LECCE (4-3-1-2) : Gabriel, Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Tachtidis, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Lapadula.



: Gabriel, Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Tachtidis, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Lapadula. MILAN (4-4-2): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura, Rebic.

Calendario Serie A - 27a giornata

22/6 , ore 19.30 Lecce - Milan (Sky)

, ore 19.30 - (Sky) ore 19.30 Fiorentina - Brescia (Sky)

- (Sky) ore 21.45 Bologna - Juventus (Sky)

- (Sky) 23/06 ore 19.30 Hellas Verona - Napoli (Dazn)

ore 19.30 - (Dazn) ore 19.30 SPAL - Cagliari (Sky)

- (Sky) ore 21.45 Genoa - Parma (Dazn)

- (Dazn) ore 21.45 Torino - Udinese (Sky)

- (Sky) 24/06 , ore 19.30 Inter - Sassuolo (Dazn)

, ore 19.30 - (Dazn) ore 21.45 Atalanta - Lazio (Sky)

- (Sky) ore 21.45 Roma-Sampdoria (Sky)