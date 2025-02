Como-Napoli, biglietti settore ospite polverizzati! Code infinite e diversi disagi | FOTO

Notizie Napoli calcio - I tifosi azzurri residenti in Campania tornano a seguire la squadra di Conte in trasferta. In Como-Napoli, in programma domenica al 12.30 allo stadio Sinigaglia, saranno oltre mille i supporters partenopei presenti nel settore ospiti (che ha aumentato la propria capienza).

Como Napoli sold out settore ospiti

I tagliandi per Como-Napoli sono andati totalmente polverizzati. I circa 900 biglietti, usciti in vendita alle ore 12, sono terminati tutti intorno alle ore 12.20 circa. Alcuni tifosi, però, si sono lamentati di disservizi: file chilometriche online, con tempi d'attesa addirittura superiori ad un'ora.