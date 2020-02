Classifica Serie A 2019/2020: il Napoli a -9 dalla Champions!

Classifica Serie A - Classifica Serie A 2019/20. Arrivano risposte in Serie A alla 25esima giornata. Si inizia a delineare il futuro delle squadre che lottano per un posto in Champions League ed Europa League. Il campionato è al via, come tutti gli altri grandi campionati d'Europa. Punteggio. La classifica aggiornata. News finale, su quella che è l'attuale e nuova posizione del Napoli in Serie A.

Questa la classifica Serie A 2020 completa:

Juventus 60 punti; Lazio 59 punti; Inter 54 punti; Atalanta 45 punti; Roma 42 punti; Napoli 36 punti; Milan 36 punti; Verona 35 punti; Parma 35 punti; Bologna 34 punti; Cagliari 32 punti; Sassuolo 29 punti; Fiorentina 29 punti; Torino 27 punti; Udinese 27 punti; Lecce 25 punti; Sampdoria 23 punti; Genoa 22 punti; Brescia 16 punti; SPAL 15 punti; Classifica Serie A 2019-2020 girone di ritorno

