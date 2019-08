Classifica Serie A 2019/20: Napoli, Lazio e Juve ok, si attende l'Inter [FOTO]

Classifica Serie A 2019/20. Arrivano le prime risposte in Serie A con le vittorie di Napoli, Juve, Atalanta e Lazio tra le grandi. Sorpresa Brescia e Udinese, si aspetta l'Inter. Si inizia a delineare il futuro delle squadre che lottano per un posto in Champions League ed Europa League.

Classifica Serie A 2019

Questa è la Classifica Serie A 2019/2020. Questa la classifica Serie A 2020 completa: