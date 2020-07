Calciomercato Serie A - Inter scatenata per la prossima stagione. La società ha già chiuso il grande acquisto Hakimi per la corsia di destra e ora pensa a rafforzare quella di sinistra. Secondo le ultime notizie, pare che l'Inter sia ad un passo dall'acquisto di Emerson Palmieri, calciatore in uscita dal Chelsea. Sul terzino mancino ex Roma c'era anche l'interesse del Napoli in passato. Affare da circa 30 milioni di euro.