Cagliari, si ferma Nainggolan: affaticamento muscolare per il belga

Serie A - Non è un buon inizio settimana per i fantallenatori che cominciano a scaldare i motori in vista della ripartenza del campionato. Dopo la notizia dello stop di Verdi e di una nuova operazione per Zaniolo, dal report odierno diramato dal Cagliari non giungono buone news per chi ha in rosa Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non si è allenato oggi a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, al momento non sembra a rischio, comunque, la sua presenza per la ripresa del campionato, il Cagliari affronterà la SPAL in trasferta il 23 giugno.

Cagliari, Nainggolan falso nove?

Un'idea che potrebbe far felici i fantallenatori. Settimane fa, il vice di Zenga, Canzi, ha svelato che l'ex Inter potrebbe essere utilizzato da falso nove. Il modulo passerebbe dall'attuale 4-3-2-1 a un 4-3-3 che vedrebbe proprio il belga al centro dell'attacco, con Joao Pedro e Gaston Pereiro esterni pronti a scatenare i loro guizzi rapidi e tecnici. Nainggolan prima dello stop forzato godeva già di numeri di tutto rispetto al Fantacalcio: che possano essere per lui 12 giornate da assoluto protagonista con questa nuova muta tattica? Infortuni permettendo, ovviamente...