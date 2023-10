Serie A, Napoli-Milan: i bookmakers puntano sulla scossa di Garcia, Pioli a 3,30

Battuto prima dalla Juventus e poi dal PSG in Champions League, il Milan deve invece provare a scuotersi nel posticipo di domenica sera, anche in questo caso contro un avversario di prima fascia. Il Napoli non brilla ancora, ma i successi su Verona e Union Berlino rilanciano Garcia anche in quota per quella che potrebbe essere la prima vittoria interna con i rossoneri dal 2018: su Planetwin365 l’obiettivo è a 2,20 mentre il successo esterno degli uomini di Pioli, che lo scorso anno si imposero per 4-0, pagherebbe 3,30. L’ultimo confronto diretto al Maradona è l’1-1 nei quarti di Champions di aprile e un’altra «X» vale 3,35. In equilibrio le previsioni sui gol, con l’Under 2,5 leggermente favorito (a 1,82) rispetto all’Over (1,88). Nelle scommesse sui marcatori, valutazione alla pari per Simeone e Giroud, entrambi a 3,50, con Kvaratskhelia subito dietro a 3,65. Tra i rossoneri si fa avanti anche Leao, mentre un’altra rete di Raspadori, dopo quella segnata in Champions è a 4 volte la posta. Lo comunica Agipro.