Dimaro, finalmente si vede Ostigard! Test medici, poi tapis roulant e cyclette in palestra | FOTOGALLERY CN24

DIMARO FOLGARIDA - Calciomercato Napoli: colpo di scena al campo di Carciato, finalmente la prima uscita di Leo Ostigard. Nuovo acquisto della SSC Napoli di Luciano Spalletti. Dopo Mathias Olivera e Kvaratskhelia, arriva il nuovo colpo di Aurelio De Laurentiis.

Ostigard Napoli, è a Dimaro per i test medici

È arrivato al campo di Carciato Leo Ostigard, prima uscita da calciatore del Napoli ed è in campo a Dimaro. Precisamente, l'ex Genoa è in palestra per i test fisici del caso: ufficialità in arrivo, presumibilmente, a breve. Prima i test medici, poi il tapis roulant e il lavoro sulla cyclette sotto la tendostruttura adibita a palestra a Carciato.

Leo Ostigard a Dimaro

