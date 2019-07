Dimaro 2019, Giorno 5: dal lavoro difensivo alle varianti offensive del 4-2-3-1. Inglese tocca i primi palloni, Tonelli a mezzo servizio

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Quinto giorno di ritiro a Dimaro Folgarida per la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra azzurra, capitanata da Carlo Ancelotti, scende sul campo di Carciato per la doppia seduta odierna.

Dimaro 2019 - SSC Napoli, quinto giorno di ritiro: la sintesi del giorno

La doppia seduta odierna è stata caratterizzata dai soliti esercizi di attivazione muscolare in palestra e da alcune esercitazioni atletiche: scatti ed allunghi hanno dominato nella parte iniziale della giornata.

Per quanto riguarda il lavoro sul campo e con il pallone, questa mattina c'è stata esercitazione specifica soprattutto per la difesa con schemi provati in uscita palla al piede e in situazione di pressing con inferiorità numerica. La parte tecnica è proseguita con un esercizio di tecnica applicata. Poi, il gruppo è stato diviso in due e si è dato vita ad una doppia partita 6 contro 4 e 5 contro 4 sempre dando pressione alla difesa che provava le chiusure frontali e in diagonale. Al termine della seduta c'è stata poi una partitina conclusasi con il punteggio di 2-0 per i verdi grazie ai gol di Younes e Sgarbi.

Nel pomeriggio, invece, Ancelotti ha effettuato altre esercitazioni tattiche, questa volta per la fase offensiva. A destare curiosità tra gli addetti ai lavori ed i supporters accorsi è stato, ancora una volta, il modulo utilizzato: prove di 4-2-3-1. Ad essere schierati con questa disposizione, sono stati, in ordine:

Malcuit, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam; Palmiero, Rog; Callejon, Verdi, Younes; Tutino.

Sono stati provati tanti schemi offensivi con diverse varianti che portavano gli attaccanti alla conclusione. Dal tocco di prima, all'apertura rapida sulla fascia al rimorchio dell'esterno che arrivava alla conclusione. Tutti i palloni passavano tra i piedi dei centrocampisti che iniziavano l'azione dopo il primo tocco della difesa.

In chiusura, mini torneo che ha visto protagoniste 3 squadre, Bianchi, Verdi e Gialli e protagonisti Gaetano e Zerbi con due spettacolari gol. Del tutto assente, invece, Lorenzo Tonelli, mentre Roberto Inglese ha cominciato il lavoro sul campo e poi sulla pista di atletica con primi tocchi del pallone.

Spazio anche al divertimento con Verdi, Malcuit e Callejon che si sono sfidati a fare gol dalla linea quasi del calcio d'angolo con i tifosi che hanno seguito con partecipazione.

di Ciro Novellino

